IFCO erhält die Rezertifizierung Cradle to Cradle Certified® Silver für europäische Lift Lock Steigen

München (ots/PRNewswire) - IFCO, der weltweit führende Anbieter von

Mehrwegverpackungen, hat erneut das renommierte Cradle to Cradle Certified®

Silver (Version 3.1) für die IFCO European Lift Lock RPCs erhalten. Zusätzlich

zur allgemeinen Rezertifizierung in Silber wurde die Lift Lock-Produktreihe,

einschließlich der kürzlich eingeführten Banana Lift Lock RPCs, in der

Bewertungskategorie Materialwiederverwendung mit Gold ausgezeichnet. In der

Kategorie Soziale Fairness stieg die IFCO-Bewertung von Silber auf Gold.



Ausschlaggebend für die Verleihung des Gold-Ratings für soziale Fairness ist die

Bewertung des Engagements von IFCO bei der Entwicklung und Umsetzung geeigneter

Kontrollen, Instrumente und Managementverfahren zum Schutz grundlegender

Menschenrechte. Entscheidend ist, dass IFCO seine soziale Verantwortung in den

Bereichen Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung mit den Prinzipien des Global

Compact der Vereinten Nationen in Einklang bringt. Darüber hinaus hat IFCO seine

Unterstützung von Lebensmittelbanken weltweit ausgeweitet und ist eine

langfristige Vereinbarung mit der European Food Banks Federation (FEBA)

eingegangen, um deren offizieller RPC-Partner zu werden.