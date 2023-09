Seite 2 ► Seite 1 von 2

Niederzissen (ots) - Styropor ist ein weitverbreitetes Verpackungs- undDämmmaterial, doch die Entsorgung stellt Handwerk, Handel und Industrie vorgroße Probleme. Sie ist mit enormen Kosten verbunden und wirklich nachhaltigeLösungen gab es bisher nicht. Frank und Leif Ziebeil haben sich der Frageangenommen und eine Styroporpresse entwickelt, die den Aufwand für Lagerung undTransport minimiert. Hier erfahren Sie, wie die Experten mit ihrer FZ-RecyclingGmbH & Co. KG den Wertstoff wieder einem echten Recycling-Kreislauf zuführen.Bei Bau- und Abrissunternehmen fallen täglich große Mengen an Styropor an. DasMaterial, dessen korrekte Bezeichnung expandiertes Polystyrol (EPS) lautet, mussden Bestimmungen gemäß entsorgt werden. Bisher sah das folgendermaßen aus: DasStyropor kam in Plastiksäcke, die wiederum in Containern von 40 Kubikmeterngesammelt wurden. Die Container wurden abtransportiert und der Inhalt inVerbrennungsanlagen gesondert verbrannt. "Für die Unternehmen war das miteinigen Schwierigkeiten verbunden, denn die Container mussten häufig abgeholtwerden, wenn sich das Material nicht auf Zwischenlagerplätzen stapeln sollte",sagen Frank und Leif Ziebeil, Gründer und Geschäftsführer der FZ-Recycling GmbH& Co. KG. "Da expandiertes Polystyrol als Sonderabfall gilt, hatten dieBauunternehmen zudem entsprechend hohe Kosten für die Abnahme zu tragen. Ganzähnlich sahen die Probleme in dieser Hinsicht im Handel und beiCatering-Anbietern aus.""Inzwischen gibt es aber eine Lösung und die ist im Grunde recht einfach",fahren Frank und Leif Ziebeil fort. "Expandiertes Polystyrol ist einSchaumstoff, der bis zu 98 Prozent Luft enthält. Es muss also im ersten Schrittdarum gehen, die Luft aus dem Styropor zu holen." Als Maschinenbauunternehmenhat sich die FZ-Recycling GmbH & Co. KG auf die Entwicklung und Herstellung vonStyroporpressen spezialisiert, die sowohl käuflich erworben als auch gemietetwerden können. An dieser Stelle wollten die beiden Geschäftsführer aber nichtHalt machen, denn es ging ihnen auch um eine sinnvolle Wiederverwertung desMaterials. Sie bieten ihren Kunden deshalb ein Gesamtpaket an, das Transport undRecycling umfasst. Im Vergleich zur Verbrennung ist das nicht nur nachhaltiger,sondern auch kostengünstiger. Als Familienunternehmen bringen die Gründer derFZ-Recycling GmbH & Co. KG ihre Expertise aus Maschinenbau und Umwelttechnikein.Der große Berg wird kleinAn einem nachhaltigeren Wirtschaften kommen wir in Deutschland nicht mehr