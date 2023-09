Reality-Show "Call Me By Fire 3" von Mango TV geht viral, mehr internationale Künstler möchten in China auftreten

Seit dem Start der Show wurde Call Me By Fire seit dem 1. September mehr als 7,5 Millionen Mal auf Youtube aufgerufen. Viele Youtube-Influencer veröffentlichten Reaktionsvideos, in denen sie das Bühnendesign der Show und die herausragende Leistung der Künstler würdigten. Dies beweist nicht nur die hohe Qualität des Programms selbst, sondern unterstreicht auch die Bedeutung der kulturübergreifenden Kommunikation.

CHANGSHA, China, 26. September 2023 /PRNewswire/ -- Die dritte Staffel der Gesangs-Reality-TV-Show Call Me By Fire 3 von Mango TV startete erfolgreich am 25. August 2023. Mit Sängern, Schauspielern und Künstlern aus verschiedenen Ländern und Regionen, die auf der gleichen Bühne gegeneinander antreten, ist die multikulturelle Show ein Musikfestival, das den Charme der chinesischen Popmusik hervorhebt. Sie lässt auch einen wachsenden Trend unter internationalen Künstlern erkennen, die Auftritte in China als Sprungbrett für ihre Karriere nutzen.

Für diese Staffel von Call Me By Fire wurden 32 Künstler aus China, Malaysia, Thailand und den Vereinigten Staaten eingeladen, darunter derSchauspieler Lu Yi aus China, Nicholas Teo aus Malaysia und Schauspieler Jeff Worakamon Satur aus Thailand. Der multikulturelle Aspekt verleiht der Show ein internationaleres Flair und bietet dem Publikum die Möglichkeit, ein tieferes Verständnis für die musikalischen und künstlerischen Stile aus verschiedenen Ländern der Welt zu erlangen. So sagte Jeff Luo, nachdem er Ma Xiaolongs Darbietung des chinesischen modernen Tanzes "My Beauty" gesehen hatte: "Es hat mich so sehr berührt, dass ich zu Tränen gerührt war."

Zusätzlich zu ihren musikalischen Talenten erzählen die Gäste dieser Staffel viele berührende Geschichten über die Schwierigkeiten, die sie In ihrem Leben überwunden haben und die sie alle vorbehaltlos auf der Bühne präsentieren. Die asiatische Pop-Ikone Jimmy Lin hat Autounfälle überlebt, mehr als zehn Kilogramm Gewicht verloren und es sogar überwunden, Nägel in seinen Armen zu haben.

Mit der kontinuierlichen Innovation der Mango TV-Varietéshows bietet Call Me By Fire 3 einen brandneuen musikalischen Hochgenuss für ein weltweites Publikum, der gleichzeitig die Entwicklung der Musikindustrie in China aufzeigt und den Einfluss der chinesischen Popmusik verdeutlicht.

Sehen Sie sich die dritte Staffel von "Call Me By Fire" exklusiv auf Mango TV an: https://www.mgtv.com/b/571604/19659376.html?fpa=1871&fpos=&lastp=ch_home

Informationen zu Mango TV

Mango TV ist eine Internet-Videoplattform des Hunan Broadcasting System. Seine International APP deckt mehr als 195 Länder und Regionen auf der ganzen Welt ab und spielt mit über 130 Millionen Downloads eine wichtige Rolle beim Export der chinesischen Kultur in alle Welt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2219643/Mango_TV_s_Reality_Show_Call_Me_By_Fire_3.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/reality-show-call-me-by-fire-3-von-mango-tv-geht-viral-mehr-internationale-kunstler-mochten-in-china-auftreten-301938687.html