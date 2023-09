BERLIN (dpa-AFX) - Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler hat sich einen Großauftrag aus den USA gesichert. Dabei gehe es um die Lieferung von trägerfreiem Lutetium-177 an die US-Firma Point Biopharma. Die Vereinbarung habe eine Laufzeit von zehn Jahren mit einem gesamten Umsatzvolumen von mehr als 100 Millionen Euro, teilte Eckert & Ziegler in der Nacht zum Dienstag mit. An der Börse kamen die Nachrichten sehr gut an.

Die Aktien des SDax -Unternehmens legten am Vormittag phasenweise zweistellig zu, gegen Mittag betrug das Plus noch 9,6 Prozent. Damit machte die Aktie nach einem verlustreichen September wieder deutlich Boden gut. Auf Jahressicht verringerte sie ihren Verlust auf rund 30 Prozent.