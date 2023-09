Tui-Aktie im Sturzflug: Neues Allzeit-Tief erreicht! Wie schlimm wird es noch?

Nachdem das Papier des Touristikkonzerns bereits am Montag mit 5,21 Euro ein neues Allzeittief erreicht hatte, verlor es am darauf folgenden Handelstag weiter an Wert und durchbrach dabei eine psychologisch wichtige Marke. Erstmals in der Unternehmensgeschichte fiel die TUI-Aktie zeitweise unter die Marke von fünf Euro.

Die Aktie der Touristikgruppe notiert am Dienstagnachmittag an der Frankfurter Börse knapp sechs Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 4,95 Euro (Stand: 26.09.2023, 12:51 Uhr).