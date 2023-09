Die Zeit des Mangels ist vorbei / Ergebnisse der INVERTO-Rohstoffstudie (FOTO)

Köln (ots) - Hohe Rohstoff- und Energiepreise belasten Unternehmen auch in 2023,

weitere Preissteigerungen werden zukünftig kaum noch erwartet. Doch nicht nur

die Preise machen den Firmen Sorgen, auch rückläufige Absatzmengen und

Personalknappheit sind große Herausforderungen. Dies sind die zentralen

Ergebnisse der aktuellen INVERTO-Rohstoffstudie.



Laut 78% der Studienteilnehmer:innen wirken sich die Rohstoffpreise- massiver

als andere Kostentreiber auf das Geschäftsergebnis aus. Auch die hohen

Energiepreise belasten weiterhin 70% der befragten Unternehmen. Im Vergleich zum

Vorjahr hat die Bedeutung beider Faktoren jedoch abgenommen. Mit starken

Preisanstiegen rechnen nur noch 7% der Befragten, ein deutlich geringerer Anteil

als in 2022 (49%). Auch die Versorgungslage hat sich bei vielen Rohstoffen

deutlich entspannt. So nehmen nur noch 28% der Unternehmen eine Knappheit wahr.

78% der befragten Unternehmen erwarten eine bedarfsdeckende

Rohstoffverfügbarkeit in den nächsten 12 Monaten für alle bzw. die meisten

Rohstoffe.