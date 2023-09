Gaming rockt! - Ad Alliance veröffentlicht Grundlagenstudie zur Werbewirkung von Gaming-Umfeldern

Köln (ots) - Kühe werden gefüttert, es wird gepuzzelt und Geistern ausgewichen -

Casual Games sind im Mainstream angekommen. Sie sind salonfähig und ein

wichtiges Segment für die Werbebranche - vor allem für Videowerbung. Im Auftrag

von Ad Alliance haben RTL Data und Annalect, den Spezialisten der Omnicom Media

Group Germany für technologie- und datengetriebenes Marketing, kooperiert und

die Potenziale von Gaming untersucht. Die Grundlagenstudie Werbewirkung in

Gaming-Umfeldern stellt Wahrnehmung und Wirkung von Werbung in den Mittelpunkt

und rückt Rewarded Ads in den Fokus. Das Ergebnis: Unkompliziertes Gameplay

involviert und verspricht ebenso unkomplizierte wie wirkungsvolle Werbekontakte.



Werblicher Spielraum in Spiele-Apps