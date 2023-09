65 Equity Partners stärkt das Führungsteam in Europa und den Vereinigten Staaten mit der Ernennung von zwei leitenden Partnern

Pascal ist als Co-Head of Europe beigetreten und wird eng mit dem Co-Head Alex Stirling zusammenarbeiten, um die europäischen Aktivitäten von 65 Aktienpartnern gemeinsam zu verwalten. Pascal, der in London ansässig ist, tritt nach einer erfolgreichen Karriere bei, die sich über mehr als zwei Jahrzehnte im Bereich Investitionen in Private Equity erstreckt, zuletzt als Partner bei BC Partners. Davor war Pascal Leiter des Private Equity im Bereich Gesundheitswesen und Mitglied des Exekutivausschusses der Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) und zuvor Partner bei Cinven. Er bringt eine Fülle von Erfahrungen mit, sowohl mit Gründungen als auch mit erfolgreichen Investitionen in Europa, im Gesundheitswesen und in anderen Branchen.

Leon ist als Head of East Coast beigetreten und hat seinen Sitz in New York. Er wird mit Alexander Fraser, dem Head of US mit Sitz in San Francisco zusammenarbeiten, um die Präsenz und die Aktivitäten des Unternehmens in den USA weiter auszubauen. Leon wird auch an der Gesamtleitung der US-Aktivitäten von 65 Equity Partners beteiligt sein. Er verfügt über fast zwei Jahrzehnte Investitionserfahrung, in denen er mit Familienunternehmen und gründergeführten Unternehmen zusammengearbeitet hat und deren Wachstum gefördert hat. Zuletzt war er Partner und Mitglied des Management Committee bei Palladium Equity Partners, wo er Investitionen in den Dienstleistungs- und Verbraucher-Sektor geleitet hat.

Chong Lee Tan, CEO von 65 Equity Partners, kommentierte die Ernennungen wie folgt:

„Wir freuen uns, Pascal und Leon bei 65 Equity Partners willkommen zu heißen. Beide haben neben einer beeindruckenden Erfolgsbilanz bedeutende und relevante Erfahrungen. Ich bin zuversichtlich, dass wir von ihrem Netzwerk und ihrer Anlagekompetenz profitieren werden. Ihr Beitritt erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für 65 Equity Partners, da wir in ganz Europa und in den USA eine Reihe interessanter Möglichkeiten für familiengeführte Unternehmen sehen, die Minderheitsbeteiligungen mit einem langfristigen, unterstützenden Partner suchen".