Nach einem durch die Pandemie ausgelösten Verlaufstiefs um 48,00 Euro konnte Atoss Software praktisch im gleichen Tempo eine Erholung vollziehen und bereits in den Sommermonaten 2020 über die Vorgängerhochs ausbrechen. In der Folge wurde eine steile Rallye auf 226,00 Euro abgespielt. Nach einer Konsolidierungsphase in 2022 zurück auf 109,60 Euro wechselte der Trend erneut, in der Spitze erreichte das Softwareunternehmen bei 234,50 Euro Mitte Juli ein erneutes Rekordniveau. Dort allerdings etablierten Investoren ein Doppelhoch und schickten die Aktien in letzten Wochen talwärts. Hierbei zeichnet sich nun ein klares Topping-Muster ab, auch rückt der seit September 2022 bestehende Aufwärtstrend nun für einen Test in den Fokus.

Impulswelle gesetzt