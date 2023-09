GWW mit niedrigstem Wohnungs-Leerstand seit zwanzig Jahren (FOTO)

Wernigerode (ots) - Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH: Zum

Stichtag 20. September 2023 beträgt Leerstandsquote nur noch 5,4 Prozent



Konzept Leerwohnungssanierungen und Mieterservice bringen Wernigeröder

Großvermieter voran





Die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH, GWW, erzielte imSeptember 2023 ihren niedrigsten Wohnungs-Leerstand seit zwanzig Jahren. Erbeträgt zum Stichtag 20. September 2023 insgesamt nur noch 5,4 Prozent. Damitgehört die GWW zur Top-Ten der bestvermietenden WohnungsgesellschaftenSachsen-Anhalts. Im Durchschnitt liegt die Leerstandsquote im Land in 2023 bei12,91 Prozent*. Den geringsten Leerstand erreicht Gardelegen mit rund 1,8Prozent.Gegenüber 2011 mit einem Leerstand von 9,18 Prozent konnte die GWW die Quote inden letzten vier Jahren fast halbieren. Auch der Leerstandsabbau trug dazu bei,dass die Mieteinnahmen der GWW seit 2020 bedeutend gesteigert werden konnten."Wir freuen uns über diesen Erfolg bei den Mieterinnen und Mietern Wernigerodes.Aber er kommt natürlich nicht aus heiterem Himmel", kommentiertGWW-Geschäftsführer Christian Zeigermann die erfreuliche Leerstandsquote.Als einen Hintergrund nennt er die verstärkten Sanierungsaufwendungen der GWW."Wir haben sie für Leerwohnungen in 2023 weiter erhöht und dafür 2 MillionenEuro in unseren Haushalt eingestellt", erläutert der GWW-Chef. "Die Nachfragenach modernen Wohnungen hat zugenommen. So unsere Erfahrung. UnserePlattenbauten liegen sehr zentral mit optimalen Grundrissen. Modernisiert könnensie gut auf dem Markt mithalten. Der Bedarf ist da, und wir reagieren darauf. Inunserem Haushalt haben wir die Gelder, um jedes Jahr 40 Wohnungen komplettsanieren zu können. Das heißt, neue Elektrik, neues Bad, neue Fußböden, Türenund weiteres einzubringen. Nach der Sanierung warten schicke funktionaleWohnungen auf die neuen Mieterinnen und Mieter. Und sie warten meist nichtlange", so Christian Zeigermann weiter.Auch bei der Teilsanierung von Wohnungen nach Auszug komme die GWW besser voran.Schon wenige Tage danach rücke bereits ein Bautrupp aus Malern, Tischlern,Elektrikern und Klempnern in die freie Wohnung ein und 20 Tage später stehe sierenoviert wieder zur Vermietung bereit.Auch die Bauzinssteigerung führe laut Christian Zeigermann zu einer verstärktenNachfrage bei der GWW. Eigene Baupläne zurückgestellt, suchten die Interessentennun eine Mietwohnung mit Qualität. Natürlich trage auch die Attraktivität derHarzmetropole zu der positiven Entwicklung bei der GWW bei. Wernigerode ist alsArbeits-, Wohn- und Erholungsort nach wie vor stark nachgefragt.Nicht zuletzt nennt Christian Zeigermann auch das gute Image der GWW als einen