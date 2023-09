LONDON, 26. September 2023 /PRNewswire/ --September ist der Monat der nationalen Bereitschaft (National Preparedness Month), eine wichtige Erinnerung daran, Familien und Gemeinschaften vor den unvorhersehbaren Herausforderungen von Katastrophen und Notfällen zu schützen. Die jüngsten Naturkatastrophen weltweit, wie das verheerende Erdbeben in Marokko und die tödlichen Überschwemmungen in Libyen, zeigen, wie wichtig es ist, auf Unvorhergesehenes vorbereitet zu sein. In der heutigen komplexen Welt beschränkt sich die Bereitschaft nicht nur auf Naturkatastrophen; sie erstreckt sich auch auf verschiedene andere kritische Ereignisse, darunter wirtschaftliche Umbrüche, Cyber-Bedrohungen, Konflikte und sogar das Schreckgespenst eines Atomkriegs in unserer aktuellen geopolitischen Landschaft. ReadyWise UKhat es sich zur Aufgabe gemacht, Haushalte im Vereinigten Königreich und in der EU entsprechend vorzubereiten und mit Nahrungsmitteln für den Notfall zu versorgen, damit Familien in Krisensituationen Zugang zu nicht verderblichen Lebensmitteln haben.