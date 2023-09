BDU Thinktank "Mobilität gemeinsam nachhaltig gestalten"

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bonn/Bonn/Frankfurt a.M./München (ots) - Nachhaltige Mobilität erfordert einganzheitliches Denken und eine umfassende Strategie: Für die Mobilität derZukunft gibt es nicht die eine, optimale Lösung. Regierungen, Unternehmen undGesellschaft müssen zusammenarbeiten, um eine Verkehrswende hin zuumweltfreundlichen und effizienten Mobilitätslösungen zu erreichen. Zu diesemSchluss kommt der neueste BDU-Thinktank "Verkehrswende" des BundesverbandesDeutscher Unternehmensberatungen BDU e.V. (BDU). Expert*innen aus denBeratungsgesellschaften Detecon, d-fine und TEAMWILLE haben in einemThemendossier ihre Einblicke und Lösungsansätze in die aktuellenHerausforderungen des Verkehrssektors zusammengefasst.Der BDU und die Autor*innen aus den drei Beratungen, sowie Fachleute undThinktank-Mitglieder sehen deutliche Anzeichen für neue Mobilitätsphase: Im Jahr2021 machte der motorisierte Individualverkehr immer noch einen Anteil von knapp87 Prozent am Modal Split im Personenverkehr in Deutschland aus. Auch wenn dieeinzelnen Fahrzeuge deutlich sauberer und leiser geworden sind, verursacht dermotorisierte Verkehr durch die Emission von Klimagasen, Luftschadstoffen undLärm sowie Flächeninanspruchnahme und Ressourcenverbrauch nach wie vor vielenegative Umweltwirkungen. Er ist für rund ein Fünftel der gesamtenTreibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich.Das Papier untersucht, wie verschiedene Treiber der Mobilität, etwa wieDemografie, Arbeitsmarkt, umweltfreundliche Verkehrsmittel oder AutonomesFahren, die Verkehrsleistung und den Modal Split, also den Anteil derverschieden beteiligten Verkehrsmittel, beeinflussen. Dabei können sichunterschiedlich starke Auswirkungen entfalten. Zudem kommt es zu Kreuzeffekten,was die Komplexität erhöht. "Die aktuellen Veränderungen im Umfeld von Mobilitätsehen wir als Bestandteil gesellschaftlicher Verantwortung. AlsBeratungsunternehmen können wir den Wandel, mit unserer individuellen Expertise,aktiv mitgestalten" so Johannes Wille, Gründer der Beratung TEAMWILLE.Mobilitätsakteur*innen sind daher aufgerufen, auf diese komplexen Auswirkungenmit neuen Strategien zu reagieren. Ein reines Mehr an Investitionen in bestimmteVerkehrssysteme wird nicht funktionieren, da Ökosysteme koexistieren. Hierinfinden sich sowohl privatwirtschaftliche Akteur*innen wie Taxi- undRide-Sharing-Anbieter*innen oder private Bahnen wie auch gemeinwirtschaftlicheOrganisationen, die Netze zur Verfügung stellen.Das Papier spricht sich für Business-Ökosysteme aus. Das sind Partnerschaften,bei denen Unternehmen auf Augenhöhe interagieren, um Lösungen bereitzustellen,