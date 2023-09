Cannamedical und Algea Care starten Partnerschaft für verbesserte Patientenversorgung / Vorbereitung auf Reklassifizierung von Medizinalcannabis (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Köln/Frankfurt a. M. (ots) - Cannamedical Pharma, einer der führenden Hersteller

von Medizinalcannabis in Deutschland, und Algea Care, Deutschlands größte

Telemedizinplattform im Bereich der Cannabistherapie, geben heute ihre

Zusammenarbeit bekannt. Die Kooperation zielt darauf ab, die Versorgung von

Patient:innen mit medizinischem Cannabis zu verbessern, aber auch Aufklärung und

Entstigmatisierung sowohl in der Gesellschaft als auch bei medizinischem und

pharmazeutischem Fachpersonal voranzutreiben.





Eine zentrale Rolle in der Zusammenarbeit sollen dabei vor allem gemeinsameProjekte in den Bereichen Forschung und Entwicklung spielen. Ein aktiver Beitragzum Ausbau der wissenschaftliche Evidenz von Medizinalcannabis in Deutschlandsteht für beide Unternehmen im Fokus. Sowohl Algea Care als auch Cannamedicalwaren in der Vergangenheit bereits an verschiedenen Forschungsprojektenbeteiligt: In Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorfwurde eine retrospektive Studie zu von Algea Care zur Verfügung gestellten Datenaus der Therapie neuropathischer Schmerzen und Schlafstörungen mitMedizinalcannabis durchgeführt. Cannamedical führt zurzeit einenicht-interventionelle Studie (NIS) zum therapeutischen Nutzen von Cannabis inder Schmerztherapie durch und wurde mit dem Siegel "Innovativ durch Forschung"des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) ausgezeichnet.Therapiezugang vereinfachen: Bundesregierung kündigt Reklassifizierung anAusschlaggebend für die Kooperation zwischen Cannamedical und Algea Care warunter anderem die geplante Streichung von Cannabis aus demBetäubungsmittelgesetz. Die Reklassifizierung hin zu einem klassischenverschreibungspflichtigen Arzneimittel vereinfacht zukünftig die Verordnung vonmedizinischem Cannabis für Ärztinnen und Ärzte, was Patient:innen den Zugang zudieser wichtigen Behandlungsmethode erleichtert. Laut BundesgesundheitsministerKarl Lauterbach soll diese grundlegende Änderung im Rahmen derLegalisierungsvorhaben im Januar 2024 in Kraft treten."Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit Cannamedical", sagt Dr. JulianWichmann, Facharzt und CEO von Algea Care. "Die Kombination aus unsererweitreichenden medizinischen Erfahrung in der Patientenbetreuung und derExpertise von Cannamedical in der Herstellung und Vermarktung vonCannabispräparaten ermöglicht es uns, gemeinsam mehr Patienten zu erreichen undihnen eine optimale Versorgung zu bieten. Auch die wissenschaftliche Evidenzlage