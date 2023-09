VicOne eröffnet seinen globalen Hauptsitz in Tokio (Japan) - ein führender Anbieter von Automotive Cybersecurity-Lösungen expandiert in Kernmarkt (FOTO)

Tokio/München (ots) - VicOne bietet japanischen Automobilherstellern

Cybersecurity-Expertise sowie fundierte Kenntnisse über die sich entwickelnde

Automobilbranche und den lokalen Markt



VicOne, ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen für die

Automobilindustrie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit der Eröffnung

seines Hauptsitzes in Tokio (Japan) seine globalen Aktivitäten über die

existierenden Standorte in Taiwan, Deutschland und die Vereinigten Staaten

hinaus erweitert hat. Darüber hinaus ernannte die hundertprozentige

Tochtergesellschaft von Trend Micro Mahendra Negi zum Vorstandsvorsitzenden des

Unternehmens.





"Wir nutzen unsere jahrelange Erfahrung und unser Know-how im BereichCyberbedrohungen, um dem Automobilsektor einen Cyberschutz anzubieten, der dengesamten Lebenszyklus unterschiedlichster Fahrzeuge abdeckt. Mit unsererzentralen Niederlassung in Tokio bringen wir unsere Expertise auch auf lokalerEbene in Japan, einem Zentrum der globalen Automobilproduktion und -innovation,ein.", erklärt Max Cheng, CEO von VicOneDarüber hinaus hat VicOne Mahendra Negi zu seinem Vorstandsvorsitzenden ernannt.Als CFO und Vorstandsmitglied des Mutterkonzerns Trend Micro verfügt MahendraNegi über exzellente Führungsqualitäten und bietet dank seines Weitblicks Kundengenau die automobilen Cybersicherheitslösungen, die heute und in Zukunftbesseren Schutz für OEMs und Fahrer von vernetzten Fahrzeugen liefern."Dank unserer einzigartigen Expertise und globalen Präsenz sind wir perfektpositioniert, um die in Japan ansässigen Automobilhersteller bei der weltweitenExpansion ihrer Geschäfte zu unterstützen", so Negi. "Dies ist eine aufregendeZeit für die Automobilindustrie, und VicOne kann OEMs dabei helfen, die vorihnen liegenden Chancen zu nutzen."Herr Negi wurde von führenden Wirtschaftsmagazinen ausgezeichnet, unter anderemvon der Zeitschrift Institutional Investor als Nr. 1 Internet-Analyst in Japan.Zudem wurde er ebenfalls von Institutional Investor sowie von Nikkei Shimbun,Japans führender Wirtschaftszeitung, als Nr. 2 Software-Analyst prämiert. Bevorer im Jahr 2000 zu Trend Micro kam, arbeitete Herr Negi beim KreditinstitutMerrill Lynch, wo er sich auf die japanische Internet- und Softwarebranchespezialisiert hatte. Er verfügt über einen Master-Abschluss in Physik von derUniversität Nagpur in Indien und einen Master-Abschluss in Management von derLondon Business School.Die rasche Verbreitung vernetzter Fahrzeuge auf den globalen Märkten hat das