Midea kündigt erste Korrosionsschutzlösung für Klimaanlagen an.

FOSHAN, China, 26. September 2023 /PRNewswire/ -- Der globale Technikriese Midea hat eine Korrosionsschutzlösung vorgestellt, um die Leistung und Zuverlässigkeit von Klimaanlagen in Küsten- und tropischen Klimazonen zu verbessern. Die Lösung, die proprietäre Hyper Grapfins und Blechbeschichtungen verwendet, ist in zwei umweltfreundliche, energieeffiziente Midea HVAC-Systeme integriert: BreezelessE und PenroseAir. Diese innovative Technologie bietet umfassenden Schutz gegen salzhaltige, feuchte Luft und erhöht die Haltbarkeit und Lebensdauer von Innen- und Außeneinheiten.

Die Klimatisierung in Küstenregionen kann aufgrund der korrosiven Wirkung von salzhaltiger Luft auf die entscheidenden Komponenten herausfordernd sein, was für Restaurantbesitzer und Hotelbetreiber zu kostspieligen Wartungsarbeiten und Ersatz führen kann. Um das Problem anzugehen, hat Midea den patentierten Prime Guard Hyper Grapfin entwickelt, der mit Graphen beschichtet ist, um die Haltbarkeit, Leistung und Energieeffizienz von HVAC-Systemen zu erhöhen. BreezelessE und PenroseAir sind die ersten beiden Klimaanlagenmodelle mit hoher Zuverlässigkeit und Korrosionsschutzfunktion, die von Midea in afrikanischen Ländern eingeführt wurden und demnächst in Südafrika und Mauritius auf den Markt kommen werden. Die Produkte sind außerdem mit umweltfreundlichen Kältemitteln R32 ausgestattet, die darauf ausgelegt sind, die Auswirkungen auf die globale Erwärmung zu minimieren und den Einfluss auf die Ozonschicht zu reduzieren.