Neue HPI-Professur für "Digital Technology, Governance and Policy"

Potsdam (ots) - Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) wächst weiter: Dr. Gillian

Bolsover wechselt zum HPI und übernimmt ab 1. Oktober die Professur für "Digital

Technology, Governance and Policy" an der gemeinsamen Digital Engineering

Fakultät der Universität Potsdam und des Hasso-Plattner-Instituts. Dabei geht es

um ein gesellschaftlich hoch relevantes Forschungsfeld. Der wissenschaftliche

Fokus der Professur liegt auf der Analyse computergesteuerter Propaganda und der

Wirkung von Bots, Algorithmen, Desinformation und anderer Formen von

automatisierter politischer Meinungsmanipulation auf Politik und Gesellschaft.

Die Professur wird für fünf Jahre von der Deutschen Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) finanziert.



Vor dem HPI war Dr. Gillian Bolsover an der University of Leeds in der Lehre für

den Bereich Politik und Medien tätig und arbeitete in der

sozialwissenschaftlichen Forschung am Internet Institute der University of

Oxford. Dr. Bolsover hat einflussreiche Forschungspublikationen veröffentlicht -

zur Desinformation bei den US-amerikanischen und französischen

Präsidentschaftswahlen, zur staatlichen computergesteuerten Propaganda in China

sowie zur chinesischen Kontrolle des digitalen Raums und zum digitalen

Ethno-Nationalismus bei der indischen Parlamentswahl 2019.