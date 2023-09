TAILG kündigt neue Kampagnen zur Feier der Eröffnung der Hangzhou Asian Games 2023 an.

DONGGUAN, China, 26. September 2023 /PRNewswire/ -- Als erstes E-Bike-Unternehmen, das als Anbieter umweltfreundlicher Mobilitätslösungen für die Asienspiele 2023 in Hangzhou ausgewählt wurde, feiert TAILG das alle vier Jahre stattfindende Sportfest mit einer Reihe von Kampagnen, die darauf abzielen, eine neue Generation von Sportlern zu stärken und gleichzeitig das Ziel der Veranstaltung, einer der grünsten regionalen Wettbewerbe der Geschichte zu werden, zu unterstützen.

In weißen Trainingsanzügen mit rotem Besatz hatten die Gründer von TAILG, Sun Muchu und Yao Li, die Ehre, am 12. und 19. September an der Torch Rally teilzunehmen und die Spannung der Multisportspiele anzuheizen, die den Geist der Einheit verkörpern. Nachhaltigkeit und Innovation – die Ideen, die mit dem Ziel von TAILG übereinstimmen, umweltfreundliche Mobilitätstools der nächsten Generation zu entwickeln, um der Welt dabei zu helfen, den Übergang zu einer Zukunft ohne CO2-Emissionen zu beschleunigen.