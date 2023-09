DRESDEN (dpa-AFX) - Die steigende Nachfrage der für die Energiewende benötigten kritischen Rohstoffe stellt die Menschheit nach Einschätzungen von Experten vor ein "mehrfaches Ressourcen-Dilemma". "Erstens läuft sie Gefahr mit einer derartigen Ausweitung des Rohstoffabbaus, den Planeten bis an die Grenze seiner Belastbarkeit zu plündern", sagte Wismut-Geschäftsführer, Michael Paul, bei der Eröffnung des 5. Internationalen Bergbausymposiums am Dienstag in Dresden.

Zweitens stellt sich nach Pauls Worten die Frage, inwieweit die benötigten Ressourcen in den diskutierten Mengen überhaupt zur Verfügung stehen.