Madoro entdeckt lithiumhaltige Pegmatite auf dem Lithiumkonzessionsgebiet First Green in Quebec

26. September 2023 - VANCOUVER, British Columbia / IRW-Press / – Madoro Metals Corp. („Madoro“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass ein erstes Programm bestehend aus Prospektionsarbeiten und Probenahmen auf seinem 12.325 ha (213 Claims) großen Lithiumkonzessionsgebiet First Green (das „Konzessionsgebiet“) zur Entdeckung eines potenziellen Schwarms von lithiumhaltigen Pegmatitgängen geführt hat. Das Konzessionsgebiet liegt rund 75 km südwestlich von Val-d‘Or in der Region Abitibi-Témiscamingue in der Provinz Québec in einem sich rasch entwickelnden Lithiumgürtel, in dem Firmen wie Brunswick Exploration Inc., Narrow River Resources Pty. Ltd, Sayona Québec Inc., Renforth Resources Inc., Vison Lithium Inc. und Winsome Resources Inc. große Konzessionsflächen erworben haben (siehe Abbildung 1).