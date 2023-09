Sirius Medical kooperiert mit GE Healthcare, um die Kombination von Pintuition und CEM für einen effizienten und präzisen Ansatz bei der Behandlung von Brustkrebs vorzustellen

EINDHOVEN, Niederlande, 26. September 2023 /PRNewswire/ -- Sirius Medical, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der wertorientierten Gesundheitsversorgung und der chirurgischen Markernavigation, gab bekannt, dass GE Healthcare Pintuition auf der bevorstehenden Jahreskonferenz der European Society of Breast Imaging (EUSOBI) 2023 vorstellen wird. Die Veranstaltung wird in Valencia, Spanien, vom 28. bis 30. September 2023 stattfinden.

Sirius Pintuition wird an einem von GE HealthCare veranstalteten Workshop teilnehmen, der sich auf die kontrastverstärkte Mammographie (CEM) in Kombination mit Sirius Pintuition konzentriert und den Titel trägt: "Improving biopsy accuracy & workflow: CEM guided biopsy for enhancing-only lesions & DCIS and non-wire probe-guided localization systems" (Verbesserung von Biopsie-Genauigkeit und -Workflow: CEM-geführte Biopsie für kontrastverstärkende Läsionen und DCIS sowie nicht drahtgeführte Lokalisierungssysteme).