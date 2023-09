S&P 500 - Weitere Kursabgaben bis 4.250 Punkte?

Am Vortag hieß es im Insight: "Der S&P 500 notiert vorbörslich im Bereich von 4.310 Punkten. Unter 4.300 Punkten ist mit weiter fallenden Kursen bis zur Unterstützung bei 4.250 Punkten zu rechnen. Hier befindet sich eine massive Unterstützung, die vom S&P 500 nicht so einfach nach unten durchbrochen werden sollte. Besonders vor dem Hintergrund der bereits deutlich gefallenen Kurse. In diesem Bereich sollte es dann zunächst zu einer Gegenbewegung kommen."

Daran hat sich nichts geändert. Der Fear & Greed-Index von CNN Business notiert aktuell im Quantil Fear und deutet damit bereits Überverkauftheit im S&P 500 an. Allerdings könnte auch noch das Quantil Extreme Fear erreicht werden, der S&P 500 hat also noch Luft nach unten.