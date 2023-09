Deutschland setzt auf 'New Space' und Klimaschutz aus dem Weltraum

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will am Mittwoch eine neue Strategie für die Raumfahrt verabschieden. Im Fokus steht dabei, Deutschlands Position zu stärken. Außerdem soll "New Space", also die stärkere kommerzielle Nutzung der Raumfahrt, gefördert werden. Um deutsche Raumfahrtunternehmen wettbewerbsfähiger zu machen, sollen günstige Rahmenbedingungen für Unternehmen und Forschungseinrichtungen geschaffen werden. Die Initiative für Kleinsatelliten wird gestärkt, ein Space-Innovation-Hub soll die "New Space"-Branche fördern.

