Portofino erwirbt das bohrreife Lithiumprojekt Yergo über ein Options-Buyout

Vancouver, British Columbia, 26. September 2023 / IRW-Press / - PORTOFINO RESOURCES INC. (TSX-V: POR) (OTCQB: PFFOF) (FWB: POTA) („Portofino“ oder das „Unternehmen“) gibt im Anschluss an seine Pressemeldung vom 14. August 2023 bekannt, dass das Buyout der ursprünglichen Optionsvereinbarungen (siehe Mitteilungen zur verbindlichen Absichtserklärung von Yergo vom 15. Februar 2019 und zum Nachtrag zur verbindlichen Absichtserklärung vom 12. Mai 2021) vollzogen wurde.

Portofino ist nun in Besitz sämtlicher Mineral- und Konzessionsrechte am 2.932 Hektar großen Lithiumprojekt Yergo (das „Projekt“) (siehe Abbildungen 1 und 2) und damit in der Lage, seinen bereits eingereichten Antrag auf Bohrgenehmigung weiterzuverfolgen und im Anschluss ein erstes geplantes Bohrprogramm mit vier Bohrlöchern in Angriff zu nehmen.

David Tafel, der CEO von Portofino, erklärt: „Wir sind sehr glücklich darüber, diese Transaktion finalisieren zu können. Damit gelangen wir in den Besitz sämtlicher Konzessionsrechte am Lithiumprojekt Yergo. Unser Team freut sich schon auf die Zusammenarbeit mit dem Bergbauministerium in Catamarca, um die Bearbeitung des Antrags auf Erteilung einer Bohrgenehmigung entsprechend zu beschleunigen und noch in diesem Herbst mit einem Bohrprogramm zu starten. Zudem möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken, die diese Transaktion möglich gemacht haben.“

Abbildung 1: Strategischer Standort des Lithiumprojekts Yergo

Portofinos Explorationsteam ist der Ansicht, dass die Bildung von lithiumhaltigen Solen sowohl im Lithiumprojekt Yergo als auch in Zijins Projekt 3Q in Verbindung zueinander stehen könnten. Vulkanische Aktivitäten, die in der Vergangenheit zwischen den Projektgebieten stattgefunden haben, könnten für die Entstehung der lithiumhaltigen Lösungen, die sich in den Salarbecken ablagern, verantwortlich gewesen sein.

Abbildung 2: Das Lithiumprojekt Yergo, das den Salar Aparejos zu 100 % abdeckt

Lithiumprojekt Yergo, Catamarca, Argentinien:

Das 2.932 Hektar große Projektgelände, das sich über den gesamten Salar Aparejos erstreckt, befindet sich in rund 9 Kilometer Entfernung vom Salar Tres Quebradas (das „Projekt 3Q“), der zuvor von der Firma NeoLithium Corp. erschlossen und im Jahr 2022 von der Firma Zijin Mining für 960 Mio. CAD gekauft wurde (siehe: Zijin – Projekt 3Q )