Glasfaserausbau 2023 Weniger als 10 % aktive Nutzer in Deutschland - Neue Strategien von Planung bis Partnerwahl gefragt (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Laut aktuellen Zahlen der BREKO-Marktanalyse 2023 schreitet

der Glasfaserausbau in Deutschland deutlich voran - dieser Fortschritt ist aber

weitgehend auf Homes Passed beschränkt, also Haushalte, an denen die

Glasfasertrasse nur vorbeiläuft, ein Hausanschluss aber noch nicht erstellt

wurde. Aktive Nutzer der Glasfaser sind mit ca. vier Millionen Haushalten

aktuell weniger als 10 Prozent; "echte" Gigabit-Anschlüsse nutzen kaum mehr als

zwei Millionen Haushalte in Deutschland, also weniger als 5 Prozent.

Gleichzeitig erschweren starker Wettbewerb, gestiegene Zinsen und Kosten sowie

der Fachkräftemangel die Entwicklung. Wir bitten den Branchenexperten Sebastian

Fornefeld, Geschäftsführer der MICUS Strategieberatung aus Düsseldorf, um eine

Einschätzung:



Trotz erfreulicher Fortschritte im Ausbau wirkt die Stimmung im Glasfasermarkt

getrübt, woran liegt das?