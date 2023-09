Bitcoin am Boden: KI übernimmt das Ruder und lässt Investoren im Stich!

Wer hätte das gedacht: Bitcoin ist langweilig geworden. Die Google-Suchanfragen nach Bitcoin sind seit ihrem Höchststand im Jahr 2021 um 87 Prozent eingebrochen. Doch kaum jemand scheint sich für den Niedergang der selbstproklamierten "neuen Weltwährung" so wirklich zu interessieren. Schuld an der Krypto-Flaute hat der neue Star im Hype-Himmel: Künstliche Intelligenz. KI- und Chip-Aktien wie Nvidia oder Arm locken weltweit Investoren an, ChatGPT und Co. dominieren die Schlagzeilen.

Es gibt noch einen weiteren wichtigen Grund für das Desinteresse der Retail-Massen: Der Verlust eines offenbar unentbehrlichen Charaktermerkmals von Hype-Investments – ihrer Volatilität. Obwohl der Bitcoin-Kurs in diesem Jahr um 57 Prozent gestiegen ist, hat er sich seit Monaten kaum bewegt, dümpelt seit Mitte März in einem engen Band zwischen 25.000 und 30.000 US-Dollar. Gleich mehrere Volatilitätswerte sind "so niedrig wie nie zuvor", sagt Dave Weisberger, CEO der Krypto-Plattform CoinRoutes, gegenüber der US-Zeitschrift Barron’s. Ohne der für Krypto typischen extremen Volatilität verlieren die Leute das Interesse. Sie begeben sich lieber auf die Suche nach dem nächsten "bright, shiny toy", wie es Weisberger ausdrückt, mit dem sie zocken können.