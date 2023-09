Bundesregierung will Vergabe von Förderkrediten an China einstellen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will die Vergabe von Förderkrediten an China "perspektivisch" einstellen. Eine Sprecherin des Bundesentwicklungsministeriums bestätigte am Dienstag einen Bericht des digitalen Medienhauses "Table.Media". Demnach könnten Verträge für Förderkreditvorhaben zwischen der staatlichen Förderbank KfW und dem chinesischen Finanzministerium nur noch bis einschließlich 2025 unterzeichnet werden. Diese Vorhaben müssten ambitionierte Wirkungen im Klima- und Umweltbereich aufweisen.

