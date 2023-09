Amazon, Apple, Tesla – was nun Mut macht

Wenn jetzt selbst der Ölpreis, der in den vergangenen Monaten nur die Richtung nach oben kannte, fällt, dann ist die Unsicherheit über die wirtschaftliche Zukunft im Markt deutlich zu spüren. Man könnte auch sagen, in diesen Tagen fällt alles und allen voran der Deutsche Aktienindex, bei dem gestern alle Dämme gebrochen sind. Nächster Anlaufpunkt sind nun die 15.000 Punkte. Am Abend ab 18.00 Uhr besprechen Jürgen Molnar und die Experten von Feingold Research die aktuelle Marktlage im kostenfreien Webinar. Warum sind die Märkte unter Druck, wo gibt es Aussicht auf ein Comeback - Anmeldung…

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.