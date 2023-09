Projektmanager müssen häufiger agieren wie Unternehmer / Strategische Ziele rücken in den Fokus (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Höhenkirchen-Siegertsbrunn (ots) - Projekte werden in der modernen Business-Weltimmer weniger technisch konkret definiert, stattdessen zunehmend abstrakt. Dasgilt insbesondere, wenn abstrakte Ziele im Rahmen einer digitalen Transformationerreicht werden sollen. Im Fokus stehen dann nicht mehr nur der zeitlicheRahmen, das genaue Budget und der exakte Inhalt im Sinne klar definierterErgebnisse und Teilergebnisse, sondern vielmehr strategische unternehmerischeZiele. Diese neue Herangehensweise an Projekte erfordert auch einen neuen TypProjektmanager, einen, der nicht mehr nur Checklisten abarbeitet undZwischenschritte kontrolliert, sondern einen, der wie ein Unternehmer agiert -mit einem klaren Handlungsrahmen und entsprechend vielen Vollmachten. DerProjektmanager neuen Typs ist Leader, Kommunikator, Business Developer,Risikomanager und Gesamtergebnisverantwortlicher. Das gilt insbesondere für dasBusiness Project Management, in dem es um Kundenprojekte sowie die Entwicklungneuer Geschäftsfelder und Services geht."Projekte bekommen so eine neue, zusätzliche Bedeutung. Damit steigen dieAnforderungen an Projektmanager, die nun denen an einen Produktmanager ähneln",weiß Thomas Pförtner aus seiner Praxis. Pförtner ist selbst Projekt- und InterimManager. Er realisiert neue Geschäftswerte und ist immer dann gefragt, wenn esum strategisches Wachstum durch technische Innovationen geht. Seine Auftraggeberstammen weitgehend aus der IT/K-Branche, aber auch aus der Chip- undHalbleiterindustrie sowie aus der Produktion und Fertigung. "In diesen Branchenist es zunehmend üblich, Ziele abstrakt zu definieren und Projekteunternehmerisch auszurichten. Die Zieldefinition erfolgt nicht mehr vorrangigdurch Inputparameter, sondern ist das erste Teilergebnis eines Projektes",erklärt Pförtner. Zunächst werde im Projekt geklärt, was am besten zu tun sei,um das abstrakte Ziel bestmöglich zu erreichen, manchmal sogar im Rahmen eineskleinen Teilprojektes. Die Projektsteuerung werde so weitaus unternehmerischerund kaufmännischer.Das Projektmanagement-Handwerk mit seinen klaren Methoden und konkretenTeilzielen bleibe dennoch wichtig und relevant. Aber, so Pförtner, es komme ebennun vermehrt die abstrakte Komponente hinzu. Die Perspektive für das großeGanze, die gesamtunternehmerische Betrachtung werde umso relevanter, jeweitreichender die digitale Transformation vonstatten gehen soll und das ganzeSystem umfasst - vom Kunden über die Produkte und Services bis hin zu