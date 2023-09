München (ots/PRNewswire) - Die Photovoltaiktechnik ist ein Eckpfeiler imEnergie- und Stromversorgungsgeschäft von Novosense. Das Unternehmen Novosensebietet eine umfassende Palette von Lösungen an, einschließlichPhotovoltaik-Wechselrichtern, Energiespeicherwandlern, Photovoltaikanlagen,Optimierungssystemen und Energiespeicherbatterien/BMS. Die von Novosense neueingeführte 1200 V SiC-Dioden-Baureihe liefert einen außergewöhnlichenWirkungsgrad in ein- oder dreiphasigen PFC-Systemen und isolierten odernicht-isolierten DC-DC-Schaltungen und erfüllt damit die Anforderungen vonMittel- und Hochspannungssystemen. Der mit Optokopplern kompatible NSI6801 vonNovosense macht sich die verbesserte Isolationstechnologie mit zweiKondensatoren zunutze und verfügt über eine höhere Isolationsleistung, einelängere Lebensdauer, einen größeren Betriebstemperaturbereich und eineschnellere Schaltfrequenz. Er verfügt über eine CMTI von mehr als 150 kV/Mus,was seine Entstörfähigkeiten erheblich verbessert. All dies macht den NSI6801 zueiner besseren Lösung für SiC-Geräte, wobei ein stabiler und zuverlässigerBetrieb ermöglicht wird. Der nicht-isolierte Halbbrückentreiber NSD1224 vonNovosense hat verbesserte Eingangs-Pins und eine verbesserte negativeSpannungstoleranz am neutralen Punkt der Leitung, was eine höhereZuverlässigkeit des Treibers gewährleisten kann. Darüber hinaus werdenGaN-Geräte verwendet, um die Leistungsdichte und die Systemeffizienz in neuenDesigns zu verbessern, bei denen der GaN-basierte Treiber NSD2621 eingesetztwerden kann, um das Beste aus den GaN-Geräten herauszuholen.Ein PV-Wechselrichter enthält viele Hall-Stromsensormodule zur Erkennung vonEingangs- und Ausgangsstrom. Die Hall-Stromsensoren von Novosense sind kleinerals herkömmliche Module und verfügen über einen um mehr als 50 % reduziertenFootprint. Beispielsweise verfügt der NSM2019 über einen extrem niedrigenPrimärwiderstand von 0,27 m?, eine kontinuierliche Primärstromkapazität von biszu 100 A und eine hohe Stoßstromwiderstandsfähigkeit, welche dieEingangsanforderungen für Photovoltaik-Wechselrichter erfüllt. DerUltra-Wide-Body-Digital-Isolator NSI824x von Novosense verfügt über eineKriechstrecke von bis zu 15 mm und eine außergewöhnliche EMV-Leistung, wodurcher sich ideal für Photovoltaiksysteme eignet. Die nicht-isolierten/isoliertenHalbbrückentreiber von Novosense, wie die Modelle NSD1624, NSD1224 und NSI6602V,können die Anforderungen von Hochleistungs-Mikrowechselrichtern besser erfüllen.Mit der zunehmenden Integration von Photovoltaikanlagen undEnergiespeichertechnologien nimmt auch die Anzahl der privatenEnergiespeichersysteme und die Kapazität der Batteriespeicher zu. Dies schafftmehr Möglichkeiten für DC-DC-Wandler. In diesem Kontext werden derHalbbrückentreiber NSI6602V von Novosense und Produkte mit CAN-Schnittstellen,wie die Modelle NSI1050 und NCA1042, eine wichtigere Rolle spielen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2219971/NOVOSENSE_PV___Energy_Storage_System_Solution.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/entfaltung-des-potenzials-wie-novosense-die-energie--und-stromversorgung-durch-pv-losungen-verbessert-301938749.htmlPressekontakt:Novosense PR,pr@novosns.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/167909/5612118OTS: Novosense