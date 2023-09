Münster (ots) - Viele Branchen befinden sich im Umbruch. Das betrifft auch die

Automobilbranche, die aufgrund der zahlreichen neuen Innovationen vor der

Aufgabe steht, strategisch umzudenken. Besonders Themen wie Elektromobilität,

autonomes Fahren oder ein verändertes Kundenverhalten erfordern dabei neue

Qualifikationen von den Mitarbeitern. Das müssen Autohäuser auch bei der

Mitarbeitersuche berücksichtigen.



"Die Zeiten, in denen sich Autohäuser die Bewerber aussuchen können, sind lange

vorbei", erklärt Sascha Röwekamp. "Heute müssen Autohäuser strategisch denken

und die neuesten Technologien, wie künstliche Intelligenz, in ihre

Rekrutierungsprozesse integrieren, um die besten Talente zu finden." Röwekamp

war lange Vertriebsleiter eines großen Autohändlers und unterstützt Autohäuser

bei der Mitarbeitergewinnung mit künstlicher Intelligenz. Wie Autohäuser trotz

der Unsicherheiten jetzt noch Bewerber gewinnen, verrät er nachfolgend.





Darum finden Autohäuser kein Personal in der richtigen Quantität und QualitätViele Autohäuser beklagen einen massiven Fachkräftemangel, vor allem in dentechnischen Berufen. Es ist für sie schon heute eine echte Herausforderung,Mitarbeiter für die Werkstatt zu finden. Die Situation wird sich in Zukunft nochverschlimmern, wenn man bedenkt, dass bald die Baby-Boomer-Jahrgänge in Rentegehen.Auch mit Blick auf die starke Konkurrenz in anderen Branchen, die ebenfalls umgute Bewerber buhlt, überrascht das kaum: In der Industrie etwa könnenFachkräfte deutlich mehr Geld verdienen. Ebenso die für viele Autohäusertypische Samstagsarbeit ist dort nicht vorhanden. Dadurch wechseln immer mehrMonteure aus Werkstätten in die Industrie, was den Fachkräftemangel zusätzlichbefeuert.Erschwerend kommt hinzu: Autohäuser als Arbeitgeber haben ein Imageproblem.Junge Menschen aus der Generation Y und Z wissen, dass vielen von ihnenschwierige Zeiten bevorstehen. In Kombination mit einer geringen Sichtbarkeit inden digitalen Medien wird klar: Autohäuser müssen umdenken, wenn sie trotzdieser Unsicherheiten noch Bewerber gewinnen möchten. Die gängigenRecruiting-Methoden reichen deshalb nicht mehr, um dem Fachkräftemangel zutrotzen.Warum klassisches Recruiting immer seltener funktioniertZu den klassischen Recruiting-Maßnahmen von Autohäusern gehört beispielsweise,einen Headhunter mit der Personalgewinnung zu beauftragen. Diese Vorgehensweisebewährt sich jedoch nur kurzfristig. Denn ein Headhunter zahlt nicht darauf ein,das Autohaus als Marke darzustellen. Es handelt sich letztlich um nichts weiterals anonymes Recruiting - das erklärt auch, weshalb viele Fachkräfte, die überdiesen Weg in das Unternehmen kommen, meist nur für kurze Zeit bleiben.