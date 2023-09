Amsterdam, Graz (ots) - shopreme unterstützt ALDI Nord in den Niederlanden mit

Ein einheitliches Self-Checkout-ErlebnisDie ALDI Kunden-App, die bereits ein fester Bestandteil des Einkaufsalltagsvieler Kunden ist, wird um die shopreme Scan & Go-Funktionalität erweitert. Diesermöglicht Kunden, Produkte während ihres Einkaufs mit dem Smartphone zu scannenund am Ende mit ihren bevorzugten Zahlungsmethoden zu bezahlen, sei es iDEAL,EC-Karte, Kreditkarte oder mobile Optionen wie Google Pay oder Apple Pay. NachAbschluss des Bezahlvorgangs generiert die App einen Code, den Kunden amshopreme vector Terminal scannen können, um den Laden zu verlassen.Parallel dazu präsentiert die shopreme matrix Selbstbedienungskasse einintuitives und kundenfreundliches Einkaufserlebnis. Eine Benutzeroberfläche, diean die Benutzerfreundlichkeit moderner Smartphone-Anwendungen erinnert,garantiert einen einfachen Bezahlvorgang für alle Kunden. Der Öko-Kassenbon vonshopreme reduziert dabei den Papierverbrauch um bis zu 80 %. Der auf den Öko-Bongedruckte Ausgangscode kann von Kunden auch mit dem Smartphone gescannt werden,um eine vollständig digitale Quittung zu erhalten. Dieser Ansatz fördert eineffizientes Einkaufserlebnis, das den Bedürfnissen moderner Verbraucher gerechtwird.Maximale Bequemlichkeit und EffizienzDas shopreme-Ökosystem vernetzt alle Self-Checkout-Komponenten miteinander undschafft so ein nahtloses und integriertes Einkaufserlebnis. Kunden haben dieFlexibilität, Produkte mit ihrem Smartphone zu scannen und entweder direkt überdie App oder an der shopreme matrix zu bezahlen.Altersüberprüfungen für Produkte wie Alkohol oder Tabakwaren könnenFilialmitarbeiter über die shopreme Mitarbeiter-App schnell und effizient ausder Ferne durchführen. Das beschleunigt den Einkaufsprozess erheblich. Diesesdurchdachte System stellt sicher, dass der Kunde stets im Mittelpunkt steht unddass jeder Schritt des Einkaufsprozesses darauf ausgerichtet ist, den Einkauf soreibungslos, sicher und angenehm wie möglich zu gestalten.Gemeinsame Visionen und ZukunftspläneDr. Christian Bock, Team-Lead Self-Service Checkout & Cashless Payment bei ALDINord, betont die strategische Bedeutung der Partnerschaft: "Bei ALDI Nord nutzenwir gezielt die Vorteile von Digitalisierung und Automatisierung. Damit unsereKunden so einfach wie möglich einkaufen können, testen wir verschiedeneEinkaufserlebnisse und Checkout-Möglichkeiten. shopreme hat sich alszuverlässiger Partner erwiesen, um einen übergreifenden Blick auf zukünftigeCheckout-Technologien zu werfen und unsere Filial-Prozesse dabei stets im Blickzu halten. Diese Aspekte spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklungeiner langfristigen Checkout-Strategie."Florian Burgstaller, CEO von shopreme, äußerte: "Die Zusammenarbeit mit ALDINord, um unsere einheitlichen Self-Checkout-Lösungen in ihren Testfilialeneinzuführen, war eine lohnende Erfahrung. Unser gemeinsamer Fokus auf dasSchaffen von schlanken, schnellen und wertvollen Lösungen für die Kunden machtdiese Kooperation perfekt. Wir sind besonders begeistert davon, dass alle unsereLösungen - von Scan & Go bis zu SCO und Ausgangsterminals - gleichzeitiggetestet werden, um deren positiven Einfluss auf die Kunden zu bewerten."Über shopremeshopreme ist ein Vorreiter der Self-Checkout Branche und verändert die Art undWeise, wie Verbraucher den Einzelhandel erleben. Mit seinen innovativenTechnologien hat sich das Unternehmen zur Aufgabe gemacht, den Einzelhandel zutransformieren und den Kunden ins Zentrum seiner Entwicklungen zu stellen. Miteinem ständigen Blick auf die neuesten Technologietrends bietet shopreme einEinkaufserlebnis, das sowohl effizient als auch benutzerfreundlich ist, undführt den Einzelhandel in eine neue Ära der Kundenorientierung.Mehr erfahren Sie unter: https://www.shopreme.com/Über ALDI NordALDI Nord gehört zu den international führenden Einzelhandelsunternehmen. Miteiner mehr als 110-jährigen Tradition steht die Marke ALDI für die Erfindung desDiscounts. Die Unternehmensgruppe bietet Kunden in neun europäischen Ländernhochwertige Produkte zum niedrigst möglichen Preis und folgt dabei denPrinzipien der Einfachheit und Konzentration auf das Wesentliche. Denentscheidenden Beitrag zum langanhaltenden Erfolg von ALDI Nord leisten mehr als91.000 ALDI Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Belgien, Dänemark, Deutschland,Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Polen, Portugal und Spanien.Pressekontakt:shopreme GmbHNico MüllerChief Commercial Officer+43 316 268 334 02mailto:nico.mueller@shopreme.comhttps://www.shopreme.com