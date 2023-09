Carnival mit Gap-Close

Seit dem Zenit der Aktie bei 72,70 US-Dollar aus Februar 2018 steckt Carnival in einem Abwärtstrend fest, dieser beschleunigte sich mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und führte zu Abschlägen auf 7,80 US-Dollar. Nach einer Zwischenerholung an 30,00 US-Dollar ging es schließlich im abgelaufenen Jahr auf 6,11 US-Dollar weiter talwärts. Dort verharrte die Aktie über Monate hinweg in einer Seitwärtsspanne mit einem Deckel verlaufend um 11,50 US-Dollar. Zwar konnte der Boden erfolgreich durch einen Anstieg über die obere Hürde abgeschlossen und ein aktuelles Jahreshoch bei 19,55 US-Dollar markiert werden, doch die wirtschaftliche Eintrübung machte die Gewinne der letzten Wochen wieder fast vollständig zunichte.

Abwärtstrend bislang Konsolidierung