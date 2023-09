Caravel Capital fordert Aktionäre der Alpha Lithium Corporation auf, auf das "beste und endgültige" Angebot von Tecpetrol einzugehen

Nassau, Bahamas (ots/PRNewswire) - Caravel Capital fordert die Aktionäre von

Alpha Lithium in einem offenen Brief auf.



Caravel Capital Investments Incorporated, eine bahamaische Investmentfirma,

veröffentlichte heute Morgen einen offenen Brief an alle Aktionäre von Alpha

Lithium Corporation ("ALLI"), in dem sie die Gründe darlegt, warum die Aktionäre

das "beste und endgültige" Angebot von Tecpetrol in Höhe von 1.48 C$ annehmen

sollten.



Caravel Capital erklärt, dass es keine Vereinbarungen oder Absprachen mit

Tecpetrol gibt. Darüber hinaus fordert Caravel den ALLI-Vorstand auf, das

überarbeitete Angebot von Tecpetrol anzunehmen und erinnert ihn an seine

treuhänderische Verpflichtung, die Interessen aller Aktionäre zu schützen. Die

jüngsten Handelsaktivitäten haben gezeigt, dass ALLI-Aktionäre erhebliche

Verluste erleiden könnten, wenn das Angebot von Tecpetrol erfolglos ausläuft.