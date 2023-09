Die Mercer Employee Experience & Talent Trends Analyse 2023 gibt Einblicke / Mitarbeitende in Deutschland sind motiviert - aber wechselwillig! (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Über 84% der Mitarbeitenden sind motiviert - trotzdem sind 35% wechselwillig

- Deutschland liegt bei Themen der Employee Zufriedenheit unter internationalem

Durchschnitt

- Arbeitsverdichtung und Prozesslastigkeit als Gründe für sinkende

Mitarbeitendenbindung



Mercer Report: Mitarbeitende sind motiviert - aber wechselwillig





Der Fachkräftemangel macht sich in Deutschland immer stärker bemerkbar. Bislangschaffen es Unternehmen jedoch nicht, Talente langfristig an sich zu binden: DerWille, bei demselben Arbeitgeber zu bleiben, ist für die MitarbeitendenFünf-Jahres-Vergleich auf einen neuen Tiefpunkt gefallen. Dies geht aus MercersEmployee Experience und Talent Trends Report 2023 [i] für Deutschland hervor."Unsere aktuellen Zahlen zeigen, dass mehr als jeder dritte Mitarbeitende inBetracht zieht zu wechseln, selbst wenn Gehalt und Leistungen bei einem neuenArbeitgeber dieselben wären. Interessanterweise liegt es jedoch nicht an derMotivation für die Arbeit: So stimmen 84% der Beschäftigten zu, dass siemotiviert sind, über das hinauszugehen, was normalerweise erwartet wird, um ihrUnternehmen erfolgreich zu machen. Die Frage stellt sich nun, warumMitarbeitenden zwar motiviert sind, sich gleichzeitig aber weniger mit demArbeitgeber verbunden fühlen", erklärt Dr. Eléna Pelzer, Senior ConsultantEmployee Experience bei Mercer.Karriereentwicklung stocktDie eigene Karriere vorantreiben und spannende Aufgaben im Arbeitsalltag lösen,kann einen positiven Einfluss auf die Mitarbeitendenbindung haben. Doch derReport zeigt: "Weniger als die Hälfte (45%) der Mitarbeitenden in Deutschlandgibt an, dass sie Möglichkeiten zur Karriereentwicklung im eigenen Unternehmenhaben. Weltweit sind die Mitarbeiter:innen da optimistischer (60%). Auch beiThemen wie Weiterentwicklung und Karriere besteht aus Sicht der deutschenArbeitnehmenden ein großer Aufholbedarf", erklärt Dr. Eléna Pelzer.Well-Being und Work-Life-Balance noch nicht zufriedenstellend für alleArbeitsverdichtung, Digitalisierung und wachsende Veränderungsgeschwindigkeitbeeinflussen das Well-Being der Beschäftigten. Mercers Employee ExperienceTrends Report 2023 für Deutschland zeigt, dass Deutschland im globalen Vergleichhier abgehängt wird: Während weltweit 73 Prozent der Arbeitnehmenden angeben,dass sie eine gute Work-Life-Balance wahren können, stimmen dem nur 62 Prozentder Mitarbeitenden in Deutschland zu. Auch die Einschätzungen zuArbeitsbelastung und dem Unternehmensinteresse am Well-Being der Mitarbeitendenliegen unter dem globalen Werten.