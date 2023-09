Bitcoin – Ab Oktober wendet sich meist das Kräfteverhältnis

Marktbewegende Nachrichten sind derzeit nicht zu vermelden. Die Zulassung eines Bitcoin Spot ETF durch die SEC wird, wenn überhaupt, erst im März 2024 erfolgen und das nächste Bitcion Halving steht voraussichtlich am 17. April 2024 an. Letzteres sehen wir weiterhin als wichtigen Kurskatalysator, zumindest war dies in der Vergangenheit immer der Fall.

Dennoch ist die Lethargie ein Erfolg, denn auch der Bitcoin zeigt meist in den Sommermonaten eine ausgeprägte Schwäche. Ähnlich wie am Aktienmarkt neigt sich die zyklisch meist negative Periode jedoch allmählich dem Ende zu. Zu Beginn des vierten Quartals kommt es häufig zu einer Bodenbildung, an die sich oft eine freundliche Phase bis mindestens zum Jahresende anschließt. Viel mehr sollte jedoch nicht in das saisonale Verlaufsmuster hineininterpretiert werden.

Übertragen auf die aktuelle Ausgangslage bedeutet dies, dass Rücksetzer in den Bereich der mehrfach bestätigten Stabilisierungszone um 24.700 bis 25.500 als Nachkaufgelegenheit zu werten sind. Erst bei deutlicheren Verlusten wäre das bullishe Szenario wohl hinfällig. Erstes Ziel auf der Oberseite bleibt die Region um das Jahreshoch bei 30.000/31.500.

