Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte XXXLutz eröffnet den Erweiterungsbau seiner Deutschland-Zentrale in Würzburg

- Mit der Gesamtinvestition in Höhe von neun Millionen Euro schafft das

inhabergeführte Unternehmen 300 neue Arbeitsplätze in einem besonders

attraktiven Arbeitsumfeld mit zukunftsweisenden Neuerungen

- Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt und Staatssekretärin Anna

Stolz geben mit einer Pflanzaktion den Startschuss und unterstreichen damit

die Besonderheiten des deutschen Hauptsitzes der XXXLutz Unternehmensgruppe



Nur vier Jahre nach der Eröffnung ihrer neuen Deutschland-Zentrale im

mainfränkischen Würzburg hat die XXXLutz Unternehmensgruppe ihren Hauptsitz

bereits erweitert und jetzt zusammen mit Gästen aus Politik und Wirtschaft

feierlich eröffnet: Mit einer Investition von rund neun Millionen Euro in die

Erweiterung sind am Würzburger Heuchelhof zusätzliche 300 neue Arbeitsplätze auf

einer Fläche von 3000 Quadratmetern entstanden. Damit stehen den über 700 allein

in der Zentralverwaltung Beschäftigten perfekte Rahmenbedingungen an

zukunftsweisenden Arbeitsplätzen im beruflichen Alltag zur Verfügung. Wegweisend

ist auch der in nahezu allen Bereichen sichtbare Nachhaltigkeitsaspekt und die

gezielte Rücksichtnahme auf Flora und Fauna.