Streit um geplante neue Vergütungsregeln für Bahnvorstände

BERLIN (dpa-AFX) - Die geplanten neuen Vergütungsregeln für Vorstände der Deutschen Bahn sorgen im Aufsichtsrat des bundeseigenen Konzerns für Streit. "Wir, die Arbeitnehmervertreter*innen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft im Aufsichtsrat der DB AG, stimmen der geplanten Neuregelung zu Vorstandsgehältern nicht zu", teilte der Chef der Bahngewerkschaft EVG und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, Martin Burkert, am Dienstag mit. Die EVG will sich dem Vernehmen nach bei der Abstimmung über einen entsprechenden Vorschlag an diesem Mittwoch im Gremium enthalten.

Die Vergütung der Vorstände bei der Deutschen Bahn sorgt seit Jahren für Diskussionen. Anlass für Kritik sind vor allem die sogenannten variablen Vergütungen: Boni, die abhängig von bestimmten Leistungsmerkmalen über das Grundgehalt hinaus an die Vorstände ausgezahlt werden.