Tests für baldige Einführung gestartet / Erneuerbares Flüssiggas wichtiger Baustein auf dem Weg zur Wärmewende, besonders in ländlichen Regionen (FOTO)

Krefeld (ots) - Der deutsche Gebäudesektor steht vor der Mammutaufgabe der

Wärmewende. Es gibt dabei große Unterschiede zwischen den Herausforderungen in

der Stadt und auf dem Land, von Neubauten und Bestandsgebäuden. Mit einem

erneuerbaren Flüssiggas aus Biomasse will Primagas, einer der führenden

deutschen Flüssiggasversorger, die Wärmewende im ländlichen Raum aktiv

mitgestalten. Gegenüber bisherigen fossilen Energieträgern hat erneuerbarer

Dimethylether (DME) eine bis zu 85 Prozent reduzierte CO2-Bilanz. Nach dem

gerade verabschiedeten Heizungsgesetz ist es eine anerkannte erneuerbare Energie

zur Erfüllung der 65-Prozent-Vorgabe des Gesetzes und soll binnen der nächsten

fünf Jahre in ausreichender Menge zur Verfügung stehen.



Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 200 Terawattstunden erneuerbare

Energie erzeugt, um rund 21 Millionen Wohngebäude zu beheizen. Das entspricht

einem Anteil von nur 17 Prozent am Gesamtenergiebedarf für den Wärmesektor.

"Wenn wir im Gebäudesektor bis 2045 Klimaneutralität erreichen wollen, müssen

wir den Anteil erneuerbarer Energien in den nächsten 22 Jahren von 17 Prozent

auf 100 Prozent steigern. Eine Lücke von 83 Prozent und damit eine gewaltige

Aufgabe", sagt Stephan Klosterkamp, Geschäftsführer von Primagas.