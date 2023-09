FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,06 Prozent auf 128,93 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,79 Prozent. Sie bewegte sich damit weiterhin knapp unterhalb des am Vortag erreichten Zwölf-Jahres-Hochs.

Händler sprachen zudem von einer leichten Gegenbewegung zu den jüngsten Kursverlusten. Schon seit einiger Zeit bewegen sich die Zinsen an den Rentenmärkten nach oben. Hauptgrund ist die Geldpolitik großer Notenbanken, die zwar auf den Zinsgipfel zusteuern, weitere Zinsanhebungen aber nicht ausschließen. Zudem vertreten viele Notenbanker die Auffassung, dass die Leitzinsen zwecks Inflationsbekämpfung lange auf erhöhtem Niveau gehalten werden müssen.

Mit Blick auf Wirtschaftsdaten blieb es am Dienstag in der Eurozone ruhig. In den USA hat sich das Verbrauchervertrauen im September überraschend deutlich eingetrübt, wie am Nachmittag aus Zahlen des Marktforschungsinstituts Conference Board hervorging. Die Anleihekurse wurden durch die Daten aber nicht gestützt./jsl/he

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 129,0EUR gehandelt.