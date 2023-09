HABANOS, S.A. PRÄSENTIERT DIE WELTPREMIERE VON HOYO DE MONTERREY EPICURE Nr. 3 IN SPANIEN

Die neue Vitola wurde von Club Pasión Habanos bei einer exklusiven Veranstaltung in Madrid , an der mehr als 400 glückliche Gäste teilnahmen, vorgestellt.

Hoyo de Monterrey Epicure Nr. 3 (Ringmaß 54 x 125 mm Länge) wird an den verschiedenen offiziellen Verkaufsstellen in den mehr als 140 Ländern, in denen Habanos, S.A. seine Produkte vertreibt, erhältlich sein.

HAVANNA, 26. September 2023 /PRNewswire/ -- Tabacalera, der exklusive Partner und Vertreiber von Habanos S.A. in Spanien, präsentierte die Weltpremiere der Hoyo de Monterrey Epicure Nr. 3 bei einer Veranstaltung in Madrid, die vom Club Pasión Habanos unter dem Namen „El Jardín de Epicure" (Garten des Epikur) organisiert wurde.

Dies war zweifellos das von den Habanos-Liebhabern in Spanien am sehnlichsten erwartete Ereignis des Jahres, und es wurde ein traumhafter Abend, an dem man gute Musik, ausgezeichnetes Essen und hervorragende Habanos genießen konnte. Die spanische Hauptstadt war Schauplatz dieser besonderen Feier in einem einzigartigen Rahmen, nämlich in Desert CITY, einer biotechnologischen Gärtnerei und einem experimentellen botanischen Garten, wo die Teilnehmer in die Vergangenheit in den Garten des griechischen Philosophen Epikur zurückversetzt wurden. Die mehr als 400 glücklichen Gäste, darunter Aficionados wie der bekannte spanische Schauspieler Eric Masip, Habanos-Fachleute, die Presse und internationale Händler konnten zum ersten Mal die Epicure Nr. 3 probieren aber auch andere Vitolas wie Hoyo du Maire und Petit Robustos genießen und so eine besondere Nacht rund um die Welt von Habanos erleben.