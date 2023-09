Fiera Capital feiert sein 20-jähriges Bestehen

Montreal (ots/PRNewswire) - Fiera Capital Corporation "Fiera Capital" oder das

"Unternehmen") (TSX: FSZ), ein führendes unabhängiges

Vermögensverwaltungsunternehmen, ist stolz darauf, sein 20-jähriges Bestehen zu

feiern und damit zwei Jahrzehnte des Unternehmertums, der Innovation und des

unermüdlichen Strebens nach Spitzenleistungen zu feiern.



"Der heutige Tag ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg von Fiera Capital",

sagte Jean-Guy Desjardins, Chairman of the Board und Global Chief Executive

Officer. "In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben wir Chancen ergriffen,

hervorragende Leistungen erbracht und ein globales Wachstum erzielt - dank der

Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseres unermüdlichen Engagements für

nachhaltigen Wohlstand für alle unsere Stakeholder."





Herr Desjardins fügte hinzu: "Während wir unsere bisherigen Erfolge weiterausbauen, werden wir weiterhin innovative Investmentlösungen und einenbemerkenswerten Service bieten. Unser Engagement, der Zeit immer einen Schrittvoraus zu sein und einen kundenorientierten Ansatz beizubehalten, wird auch inZukunft unser Ziel sein. Im Einklang mit dieser Verpflichtung arbeiten wirweiter an der Einführung eines neuen, regionalisierten Vertriebsmodells, daseine größere Kundennähe ermöglicht, das organische Wachstum fördert und dieglobale Expansion unserer Anlageplattform vorantreibt. Insgesamt bin ich sehrstolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und ich freue mich darauf, inden kommenden Jahren auf unserem gemeinsamen Erfolg aufzubauen."Fiera Capital begann 2003 mit einem Team von 50 Mitarbeitern in Montreal undeinem verwalteten Vermögen von 5 Milliarden C$. Inzwischen hat Fiera Capitalseine Reichweite mit über 850 Mitarbeitern in Nordamerika, Europa und Asienerheblich erweitert und verwaltet bis zum 30. Juni 2023 164,2 Milliarden C$.Informationen zu Fiera CapitalFiera Capital Corporation ("Fiera Capital") ist ein führendes unabhängigesVermögensverwaltungsunternehmen mit einer wachsenden globalen Präsenz und einemverwalteten Vermögen von etwa 164,2 Milliarden C$ am 30. Juni 2023. DasUnternehmen bietet institutionellen Kunden, Finanzintermediären und Privatkundenin Nordamerika, Europa und den wichtigsten Märkten Asiens maßgeschneiderteMulti-Asset-Lösungen für öffentliche und private Märkte. Das umfassendeFachwissen von Fiera Capital, die diversifizierte Anlageplattform und dasEngagement für einen herausragenden Service stehen im Mittelpunkt unsererMission, an der Spitze der Investment-Management-Wissenschaft zu stehen, umnachhaltigen Wohlstand für unsere Kunden zu schaffen. Fiera Capital wird an der