Während der Veranstaltung wurde ein Memorandum zwischen dem Distrikt Sofia und der Provinz Jiangxi unterzeichnet, in dem bekräftigt wurde, die Vorteile der beiden Seiten zu nutzen und die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Landwirtschaft, Kultur und Tourismus zu vertiefen.

Der „Jiangxi-Tag" wurde in Bulgarien mit der Aufführung klassischer Jiangxi-Volkslieder, der traditionellen Gan-Oper und bulgarischer Lieder eröffnet. Eine Vielzahl von Aktivitäten, einschließlich einer Fotoausstellung, Live-Erlebnissen und kulturellem Austausch, halfen den Bulgaren, mehr über die Öffnung und Entwicklung, die wunderschöne Landschaft und die charakteristische Kultur in Jiangxi zu erfahren und förderten die Kommunikation zwischen den beiden Orten.

Wunderbare Aktivitäten am Jiangxi-Tag in Bulgarien zogen die Einheimischen an

