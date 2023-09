Peking (ots/PRNewswire) - Als "Welthauptstadt der Kleinwaren" unterhält Yiwu in

der ostchinesischen Provinz Zhejiang Handelsbeziehungen zu mehr als 230 Ländern

und Regionen.



Der internationale Handelsmarkt von Yiwu hat die Entwicklung von 2,1 Millionen

kleinen, mittleren und Kleinstunternehmen vorangetrieben und ist für 32

Millionen Menschen mit einem Arbeitsplatz verbunden. Er ist bekannt als der

weltgrößte Großhandelsmarkt für Kleinwaren.





Während einer Inspektionsreise nach Zhejiang lobte der chinesischeStaatspräsident Xi Jinping am 20. September bei einem Besuch des Handelsmarktesin Jinhua, dass sich die Kleinwaren von Yiwu zu einem großen Markt und zu einerbedeutenden Industrie entwickelt haben."Jeder ist ein Teilnehmer, ein Gestalter und ein Mitwirkender", sagte Xi, derauch Generalsekretär desZentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh)und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist, und forderte denHandelsmarkt auf, mehr zum Ausbau der Märkte im In- und Ausland beizutragen.Darüber hinaus rief er Zhejiang auf, eine führende und beispielhafte Rolle beider Förderung des gemeinsamen Wohlstands zu übernehmen.Entwicklung des Handels für eine Öffnung auf hohem NiveauDie von der Allgemeinen Zollverwaltung von China veröffentlichten Daten zeigen,dass der gesamte Import- und Exportwert des Warenhandels in der ersten Hälftedieses Jahres 20,1 Billionen Yuan (rund 2,75 Billionen Dollar) betrug, was einemAnstieg von 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umfang überstiegzum ersten Mal 20 Billionen Yuan.Private Unternehmen sind nach wie vor die wichtigste Kraft in ChinasAußenhandel. Im ersten Halbjahr 2023 stieg die Zahl der im Im- und Exporttätigen Außenhandelsunternehmen im Vergleich zum Vorjahr um 6,9 Prozent. DerWert der Im- und Exporte privater Unternehmen belief sich dabei auf 10,59Billionen Yuan, was einem Anstieg von 8,9 Prozent gegenüber dem Vorjahrentspricht.Es müssen Anstrengungen unternommen werden, um private Unternehmen zu ermutigenund zu unterstützen, sich aktiv an der globalen industriellen Arbeitsteilung undRessourcenallokation zu beteiligen, um die Kernwettbewerbsfähigkeit zuverbessern, betonte Xi während seiner Inspektionsreise.Nach jahrelanger Entwicklung haben die China-Europa-Güterzüge, die in Yiwustarten und im spanischen Madrid enden, den Weg für eine qualitativ hochwertigeEntwicklung eingeschlagen und sind zu einem neuen internationalenTransportmittel geworden, das bequem, schnell, sicher, stabil, umweltfreundlichund wirtschaftlich ist.Die 13.052km lange Frachtlinie, die auf Chinesisch Yixin'ou