MCF Energy sichert sich eine bedeutende Öl- und Gaskonzession in Westdeutschland

Vancouver, British Columbia - 25. September 2023 / IRW-Press / MCF Energy Ltd. (TSX.V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) („MCF Energy“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den erfolgreichen Erwerb einer bedeutenden mehrzonigen Erdöl- und Erdgasexplorationskonzession („Erlenwiese“) mit einer Fläche von ca. 87 km² in Westdeutschland bekannt zu geben. Die Konzession wurde am 18. September 2023 von der Bergbaubehörde des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft für eine Laufzeit von zunächst drei Jahren erteilt.

Wichtigste Punkte:

- Erlenwiese, eine 87 km² große Explorationskonzession in Westdeutschland mit Aussicht auf die Erschließung mehrerer Erdöl- und Erdgasvorkommen innerhalb des massiven Kohlenwasserstoffsystems des Mittelgrabens, wurde an die Genexco GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von MCF Energy, vergeben.

- Der Zentralgraben ist eine der regional am stärksten ausgeprägten mesozoischen Rift-Strukturen innerhalb des größeren mitteleuropäischen Beckensystems, das sich über mehrere Länder erstreckt.

- MCF Energy hat mehrere Ziele mit erheblichem Entwicklungspotenzial innerhalb der Pechelbronn- und Rotliegend-Strukturen sowie Erdgasansammlungen in geringerer Tiefe identifiziert. Mehrere analoge und kommerzielle Entdeckungen untermauern das prognostizierte Entwicklungspotenzial von Erlenwiese.

- Erlenwiese liegt strategisch günstig südwestlich von Frankfurt und ist nur 125 km von der Infrastruktur für Erdölraffination und Erdgasaufbereitung entfernt. Erlenwiese ist für die langfristige Energiesicherheit und -unabhängigkeit Europas von potenzieller Bedeutung.

Abbildung 1: Näherungsweise Darstellung des Konzessionsgebiets Erlenwiese.

Das Multizonenpotenzial dieser Konzession erstreckt sich über die gesamte Stratigrafie der Pechelbronn-Formation, über die oberen, mittleren und unteren Horizonte. MCF Energy hat die verfügbaren seismischen 2D-Daten erworben und ist dabei, die seismischen 3D-Daten zu beschaffen. Die 2D-Daten werden derzeit für die weitere Interpretation und Analyse neu aufbereitet. Darüber hinaus wird MCF Energy seine eigenen Analysen mittels KI und maschinellen Lernens durchführen, um seine geologischen und geophysikalischen Analysen zu ergänzen und das Risiko zu verringern.