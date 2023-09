PARIS (dpa-AFX) - Die französischen Supermarktketten Carrefour Und E.Leclerc wollen Sprit demnächst günstiger verkaufen. Ab Freitag sollen Kraftstoffe an den Tankstellen ihrer Großmärkte täglich zum Selbstkostenpreis angeboten werden, also ohne Profit. Das teilten die Unternehmen am Dienstag auf der Online-Plattform X, früher Twitter, mit. Bei einigen Supermarktketten wurde Sprit bereits schon an bestimmten Tagen, etwa am Wochenende, ohne Gewinnmarge angeboten.

Angesichts hoher Lebenshaltungskosten hatte Frankreichs Regierung zuvor Druck auf die Anbieter gemacht. Präsident Emmanuel Macron hatte am Wochenende gesagt, man wolle sie dazu auffordern, Kraftstoff zum Selbstkostenpreis zu verkaufen./rbo/DP/nas

Die Carrefour Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 16,17EUR gehandelt.