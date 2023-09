"Gelebtes Female Empowerment" Landesfrauenrat Rheinland-Pfalz zu Gast bei Coface / Erfolgreiche Frauen im Mittelstand geehrt (FOTO)

Mainz (ots) - Die Preisverleihung des bundesweiten Wettbewerbs "Erfolgreiche

Frauen im Mittelstand" fand am vergangenen Samstag in Mainz statt. Der

Landesfrauenrat Rheinland-Pfalz vergab die Auszeichnung zum dritten Mal

gemeinsam mit dem Institut für Familienunternehmen & Mittelstand der WHU - Otto

Beisheim School of Management. Ziel der Ausschreibung ist es, Frauen aus

erfolgreichen mittelständischen Unternehmen sichtbar zu machen, um durch

Vorbilder jüngere Frauen zur persönlichen Verantwortung und Karriere zu

motivieren. Gastgeber der Veranstaltung war der Mainzer Kreditversicherer

Coface, der sich nach 2020/21 zum zweiten Mal als Hauptsponsor des Wettbewerbs

engagiert.



2023 feiert der Landesfrauenrat Rheinland-Pfalz sein 30-jähriges Bestehen. Die

Vorsitzende Gisela Reiber zog anlässlich des Jubiläums ein positives Fazit ("Wir

haben sehr viel erreicht") und sagte im Hinblick auf die Rolle des

gemeinnützigen Vereins: "Der Landesfrauenrat Rheinland-Pfalz ist Katalysator für

interdisziplinäre Gespräche und für den Ausbau eigener Netzwerke. Daraus

entstehen Synergien, die motivieren, ermutigen und befähigen. Gelebtes Female

Empowerment." Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer schlug in

die gleiche Kerbe, bezeichnete den Landesfrauenrat in ihrer Laudatio als

"Sprachrohr für ganz viele Frauen in unserem Land" und verwies auf die Bedeutung

eines starken Frauennetzwerks. Es brauche Kontakte, um beruflich erfolgreich zu

sein und Bestärkung, nicht allein auf dem Weg zu sein, so Dreyer. Im Hinblick

auf Themen wie Gender Pay Gap, Pensionslücken oder den Mangel an Frauen in

Führungspositionen forderte die Politikerin von Unternehmen, sich folgende Frage

zu stellen: "Was können wir auf Arbeitegeberseite tun, um Frauen davon zu

überzeugen, dass sie mehr arbeiten?"