Jetzt herrscht Angst bei Marktteilnehmern - S&P 500 und Dax fallen, aber der Nasdaq fällt noch stärker. Warum? Weil der Nasdaq zuvor am stärksten gestiegen war und daher sehr luftige Bewertungen aufweist. Luftige Bewertungen aber sind ein Problem, wenn die Kapitalmarktzinsen noch weiter steigen und Geld damit immer teurer wird. S&P 500 und Dax hingegen enthalten tendentiell eher Value-Aktien - Investoren gehen nun verstärkt in defensive Werte. Der "game changer" waren die Aussagen von Fed-Chef Powell am letzten Mittwoch zur Bilanzreduzierung sowie die Dot Plots - die US-Notenbank meint es ernst mit den Zinsen. Damit die Inflation besiegt werden kann, braucht sie einen schwächeren Arbeitsmarkt - und am Besten auch tiefere Aktienmärkte. Damit ist aus einem "wir leben in der Besten aller Finanz-Welten" (das Goldilocks-Szenario) ziemlich schnell Angst geworden! Nun brauchen die Optimisten irgend etwas, was die Dynamik verändert - sonst droht die Fortsetzung des Abverkaufs..

1. Inflation 2023 und 1970er-Jahre – warum der Vergleich hinkt!

2. Die „Entzauberung“ der Cathie Wood

3. Nachfrage nach Gold in Deutschland ist kollabiert um 99%

