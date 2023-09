XCMG hat strategische Kooperationsvereinbarungen mit China Anneng, SINOPEC Fourth Construction, der Shenda Group, JCHX Mining Management und Beijing Hengshi sowie eine Bestellung von mehr als 100 Anlagen mit Linyi Shihou Tianyuan unterzeichnet, und die Bestellung an die China Railway 10th Bureau Group geliefert.

PEKING, 26. September 2023 /PRNewswire/ -- Der führende Baumaschinenhersteller XCMG Machinery („XCMG", SHE:000425) hat auf der 16. China Beijing International Construction Machinery, Building Material Machines, and Mining Machines Exhibition & Seminar (BICES 2023), die vom 20. bis 23. September in Peking, China, stattfand, 28 Vorzeigeprodukte aus acht wichtigen Sektoren, innovative und intelligente Technologien sowie umfassende Lösungen vorgestellt.

Auf der BICES 2023 stellte XCMG die brandneuen, verbesserten Schreitbagger mit dem Namen „Steel Mantis" vor. Die modularen 10-Tonnen- und 20-Tonnen-Schreitbagger bieten mehr Lösungen für die Notfallrettung und Spezialeinsätze in bergigem Gelände. Als Teil der Notfallrettungslösungen hob XCMG außerdem Asiens einzigen geländegängigen Bulldozer mit Gummiraupenlaufwerk und einer Höchstgeschwindigkeit von 58 Stundenkilometern, einen Hochgeschwindigkeitsbagger mit der branchenweit ersten mechanischen Lenkungstechnologie und einer konstanten Fahrgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern und vieles mehr hervor.

XCMG hat auf der Messe die digitale und intelligente Bauflotte 2023 vorgestellt, die eine Reihe umfassender Lösungen von intelligenten Baumaschinen über digitale Überwachung bis hin zum koordinierten Flottenbetrieb bietet.

Zu den 15 neuen Energietechnikprodukten, die auf der BICES 2023 vorgestellt wurden, gehörte der XCA300L8-HEV, der hybride All-Terrain-Kran mit der weltweit größten Tonnage. Seine hocheffiziente Brennstoff-elektrische Umwandlung im Extended-Range-Modus kann jährlich 80.000 bis 100.00 Yuan (US$ 10.959-13.699) an Betriebskosten einsparen. Der elektrische Großtonnagen-Elektro-Gabelstapler mit Lithium-Batterie der „Peacock"-Serie, das 105-Tonnen-Elektro-Bergbaugerät XGE105, der weltweit erste unbemannte Elektro-Bergbau-LKW XDR80TE-AT, der rein elektrische Bagger XE215E, der Hybrid-Pumpenwagen HB62VH, der rein elektrische Mischwagen G4802BIIVE sowie die neuen Hubarbeitsbühnen bieten nachhaltige, umweltfreundliche Lösungen für globale Kunden.

Während XCMG weiterhin die fünf Strategien „High-End, intelligent, umweltfreundlich, serviceorientiert und Globalisierung" verfolgt, hat das Unternehmen in den neuen Geschäftsbereichen Erfolge erzielt. In der ersten Jahreshälfte 2023 erzielte XCMG mit Maschinen für die Bereiche Luftarbeit, Bergbau, Sanitär, Häfen und Landwirtschaft einen Umsatz von 12,3 Milliarden Yuan (1,69 Milliarden US-Dollar), was einem beeindruckenden Jahreswachstum von 44,5 Prozent entspricht und 23,99 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht.

