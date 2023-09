Hamburg rechnet mit weiteren Protesten gegen das MSC/HHLA-Geschäft

Die Stadt Hamburg und die weltgrößte Container-Reederei MSC hatten angekündigt, dass das Schweizer Unternehmen bei der HHLA einsteigen soll. Derzeit hält die Stadt rund 69 Prozent an der börsennotierten Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Diese soll künftig in einem Joint Venture gemeinsam geführt werden, wobei die Stadt 50,1 Prozent und MSC 49,9 Prozent der Anteile halten sollen. Dagegen waren zuletzt nach Verdi-Angaben rund 2500 Menschen, vornehmlich HHLA-Beschäftigte, auf die Straße gegangen und hatten weitere Proteste angekündigt.

Leonhard verteidigte die Pläne gegen Kritik, der Senat wolle einen Ausverkauf des Hafens. Für die Landesregierung entscheidend gewesen seien der Erhalt der Mitbestimmungsrechte der HHLA-Belegschaft, eine Mehrheit der Stadt in dem Unternehmen und das Recht, die Anteile im Falle von Veränderungen zu fairen Preisen zurückkaufen zu können. "Diese Absicherungen waren die Maßgaben dafür, warum man sich mit MSC einigen konnte und anderen eben nicht." Es gehe nicht ums Geld, betonte Leonhard. "Wir wollen die HHLA nicht kapitalisieren, wir wollen eine strategische Partnerschaft für den Hamburger Hafen."

Die Verschnupftheit in Bremen und Bremerhaven kann Leonhard jedoch nicht nachvollziehen. Schließlich betreibe MSC bereits einen Terminal in Bremerhaven. "Diese Beteiligung ist gerade erst verlängert worden bis in die 40er Jahre." Und hier gehe es auch nicht um eine Nabelschau einzelner Häfen, sondern darum, dass sich die Häfen der Deutschen Bucht gegen die Westhäfen behaupten müssten. "Ich will mal ganz deutlich sagen, ich habe auch keinen Anruf von (Niedersachsens Wirtschaftsminister) Olaf Lies bekommen, als sich Hapag-Lloyd in Wilhelmshaven beteiligt hat. Das ist so. Damit muss man umgehen." Nach Bekanntgabe des Deals hatte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) geklagt, nicht vorher informiert worden zu sein./klm/DP/he