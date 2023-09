NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag weiter nahe seines tiefsten Kurses seit März bewegt. Im New Yorker Handel rutschte die Gemeinschaftswährung auf ihr Tagestief und kostete zuletzt 1,0563 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0605 (Montag: 1,0633) US-Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,9429 (0,9404) Euro gekostet.

Außerdem hatten sich in den vergangenen Tagen mehrere Notenbanker von der US-Zentralbank Fed zu Wort gemeldet, die noch höhere Leitzinsen für möglich halten. Steigende Zinsen lassen viele Finanzanlagen attraktiver erscheinen und kommen damit meist der jeweiligen Währung zugute.

Mit Blick auf Wirtschaftsdaten blieb es am Dienstag in der Eurozone ruhig. In den USA trübte sich das Verbrauchervertrauen im September überraschend deutlich ein, wie am Nachmittag aus Zahlen des Marktforschungsinstituts Conference Board hervorging. Den Eurokurs bewegten die Daten allerdings kaum./jcf/jsl/he/ajx/he

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 1,056USD gehandelt.